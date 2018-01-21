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Эрнесто Вальверде: надеюсь, что Коутиньо скоро будет с нами

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о сроках восстановлениях полузащитника Коутиньо.

"Я не люблю давать точную дату по поводу восстановления, но Коутиньо делает хороший прогресс. У него была мышечная травма, и это нужно учитывать. Я надеюсь, что скоро он будет с нами", - цитирует Вальверде TMW.
Теги: Вальверде Барселона Коутиньо
Сегодня, 09:11
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