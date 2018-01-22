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Анатолий Байдачный: для Семина его клуб и РФПЛ родные, чего не скажешь о Манчини

Тренер Анатолий Байдачный прокомментировал борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне премьер-лиги.

"Зениту" реально весной побороться за чемпионство с учетом восьмиочкового отставания от "Локомотива", учитывая его состав и возможности. Однако "Локомотив", естественно, разбазаривать завоеванный отрыв не намерен. Главный козырь "железнодорожников" по сравнению с питерцами - очень сильный главный тренер. Для Сёмина "Локомотив" - родной клуб, а РФПЛ - родной турнир, в то время как для Манчини ни "Зенит", ни чемпионат России родными не являются.

Говорить, что "Спартак" в прошлом году блеснул, наивно и неправильно. Он бы действительно блеснул, если бы выиграл какой-нибудь европейский Кубок - а так он просто встрепенулся и вспомнил, что на протяжении многих лет был безоговорочным лидером российского футбола и продолжает оставаться самым титулованным клубом страны.

Относительно "Локомотива" ситуация похожая: красно-зелёные уже дважды становились чемпионами при Сёмине. Это клубы, которые постоянно находятся в элите российского футбола, их нельзя называть открытиями. Кто реально может стать открытием РФПЛ, так это "Краснодар", - цитирует Байдачного "Спорт уик-энд".
Теги: Байдачный Локомотив Зенит Спартак
Сегодня, 10:12
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