Арсен Венгер: Генрих Мхитарян – совершенный игрок

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал переход в команду полузащитника Генриха Мхитаряна."Генрих – совершенный игрок. Он создает шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Это игрок, который обладает всеми атрибутами", - цитирует Венгера пресс-служба "Арсенала".