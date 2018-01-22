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Арсен Венгер: Генрих Мхитарян – совершенный игрок

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал переход в команду полузащитника Генриха Мхитаряна.

"Генрих – совершенный игрок. Он создает шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Это игрок, который обладает всеми атрибутами", - цитирует Венгера пресс-служба "Арсенала".
Теги: Венгер Мхитарян Арсенал
Сегодня, 22:34
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