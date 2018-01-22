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"Интер" арендовал Рафинью у "Барселоны"

"Интер" объявил об аренде полузащитника Рафиньи у каталонской "Барселоны".

Аренда рассчитана до 30 июня 2018 года с правом выкупа за 35 миллионов евро.

Теги: Рафинья Интер Барселона
Сегодня, 23:20
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