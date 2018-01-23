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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ринат Билялетдинов: было бы неправильно высказывать недовольство после победы с таким счетом
Наставник "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов прокомментировал товарищеский матч с ФК "Нефтчи" (8:1).
- Ринат Саярович, счет говорит сам за себя, но все-таки, насколько Вы довольны игрой?
- Выиграть с таким счетом и высказывать какое-то недовольство, наверное, было бы неправильно. Что касается самой игры, то те моменты, которые привели к такому счету, надо стараться закреплять. Хорошо сегодня использовались стандарты. Конечно, гарантировать, что каждый раз будет залетать по углам сложно, но игроки показали, что они могут это делать. Несмотря на дождь, поле оказалось достаточно ровным, что позволило нам играть на высоких скоростях. Пропущенный мяч тоже станет поводом для детального разбора.
- Сегодня получалось уже больше?
- Ну, можно и так сказать. Опять у нас получилось быстрое начало, которого соперник не ожидал. И если в матче с «Тираной» быстрый гол нам подарил зазевавшийся вратарь, то сегодня мы все организовали сами. Мне трудно говорить за соперника – может быть они тоже под большими нагрузками, может коллектив не сыгранный, но сегодня мы были гораздо быстрее, что и предопределило такое большое преимущество.
"СКА-Хабаровск"
- Ринат Саярович, счет говорит сам за себя, но все-таки, насколько Вы довольны игрой?
- Выиграть с таким счетом и высказывать какое-то недовольство, наверное, было бы неправильно. Что касается самой игры, то те моменты, которые привели к такому счету, надо стараться закреплять. Хорошо сегодня использовались стандарты. Конечно, гарантировать, что каждый раз будет залетать по углам сложно, но игроки показали, что они могут это делать. Несмотря на дождь, поле оказалось достаточно ровным, что позволило нам играть на высоких скоростях. Пропущенный мяч тоже станет поводом для детального разбора.
- Сегодня получалось уже больше?
- Ну, можно и так сказать. Опять у нас получилось быстрое начало, которого соперник не ожидал. И если в матче с «Тираной» быстрый гол нам подарил зазевавшийся вратарь, то сегодня мы все организовали сами. Мне трудно говорить за соперника – может быть они тоже под большими нагрузками, может коллектив не сыгранный, но сегодня мы были гораздо быстрее, что и предопределило такое большое преимущество.
"СКА-Хабаровск"
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