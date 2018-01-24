СМИ: "Спартак" интересуется хавбеком "Андерлехта" Ханни

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Андерлехта" Софиану Ханни, информирует Het Nieuwsblad.27-летний алжирец не был включен в заявку бельгийского клуба на сегодняшний матч чемпионата с "Васланд-Беверен". Как отмечает издание, это связано с интересом "Спартака". Однако, официального предложения от красно-белых пока не поступало.По данным Transfermarkt, стоимость Ханни составляет 7 млн евро.