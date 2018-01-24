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СМИ: "Спартак" интересуется хавбеком "Андерлехта" Ханни

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Андерлехта" Софиану Ханни, информирует Het Nieuwsblad.

27-летний алжирец не был включен в заявку бельгийского клуба на сегодняшний матч чемпионата с "Васланд-Беверен". Как отмечает издание, это связано с интересом "Спартака". Однако, официального предложения от красно-белых пока не поступало.

По данным Transfermarkt, стоимость Ханни составляет 7 млн евро.
Теги: Спартак Андерлехт
Сегодня, 11:15
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(1)
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:38) #
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  •  (6)
online

Цитата: KOZbIPb
Слишком белый для Спартака

Сразу на цвет проверил, чУмка???
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:31) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Слишком белый для Спартака
Регистрация: 22.08.2007
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