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Нападающий сборной Замбии, который не выходит на связь со своим клубом, может перейти в тульский "Арсенал"

Нападающий сборной Замбии Брайан Мвила может продолжить карьеру в России.

Как сообщает daily-maill.co.zm, интерес к форварду "Платинум Старз" проявляет тульский "Арсенал". Главный тренер клуба из ЮАР Роджер де Са заявил, что форвард не выходит на связь с Рождества.

"Он просто пропал, и мы его не видели", - сказал де Са.

Мвила провел за сборную Замбии 6 матчей и забил 6 голов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Арсенал Тула Трансферы
Вчера, 22:12
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:58) #
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Если кто помнит историю то в 1998 (или 97) в составе Арсенала вышли сразу 10 шоколадок (после кризиса растаяли в полном комплекте). Там умеют работать с чернокожими.
Регистрация: 12.11.2007
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