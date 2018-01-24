Нападающий сборной Замбии, который не выходит на связь со своим клубом, может перейти в тульский "Арсенал"

Нападающий сборной Замбии Брайан Мвила может продолжить карьеру в России.Как сообщает daily-maill.co.zm, интерес к форварду "Платинум Старз" проявляет тульский "Арсенал". Главный тренер клуба из ЮАР Роджер де Са заявил, что форвард не выходит на связь с Рождества."Он просто пропал, и мы его не видели", - сказал де Са.Мвила провел за сборную Замбии 6 матчей и забил 6 голов.