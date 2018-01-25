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Гарет Саутгейт: мы очень довольны нашей базой на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что доволен базой команды на время чемпионата мира-2018.

"Мы очень довольны базой: нам понравилось само место, люди там очень дружелюбны. Для нас также важно, что база находится в некотором отдалении. Мы получили нужный баланс – с одной стороны она вполне доступна, с другой нам обеспечен необходимый покой во время турнира.

Прошлым летом я побывал на Кубке конфедераций, все было организовано просто превосходно. Впечатление осталось очень позитивное. Ждем того же и от чемпионата мира", - передает слова тренера ТАСС.
Теги: Саутгейт Сборная Англии
Сегодня, 11:40
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