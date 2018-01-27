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Дмитрий Гунько: Давыдов должен себя сам увидеть в первой команде

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал перспективы форварда красно-белых Дениса Давыдова.

"Давыдов должен себя сам увидеть в первой команде. И для этого работать, работать и ещё раз работать… Я очень хорошо знаю его сильные качества, как и недостатки.

Так что только его реальная, внутренняя самооценка может помочь. Оценить себя, какой он в данный момент. Не когда-то давно, года два назад, скажем, а именно сейчас. Я считаю, что наша задача вывести этого игрока на качественный уровень, на тот, на котором он когда-то был. И идти дальше, дальше, дальше…

Только сильный характером, волевой и работоспособный игрок может сделать это. Всё правильно. Только эти качества могут вынести его туда – в первую команду. Можно быть талантливым, но бесхарактерным и тогда все плохо: тренеры меня там не видят, я никому там не нужен.

Но есть примеры Тимофеева, Кутепова, которые закрепились в первой команде. Просто надо ставить максимальные задачи, проходить через все сложности, развиваться", - приводит слова Гунько "Bobsoccer".
Теги: Гунько Давыдов Спартак
Сегодня, 10:53
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№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Никогда не видел ничего толкового, кроме суеты в этом "Месси". Так, мыльный пузырь...
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 11:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Павленко № 2. Тот тоже 9 лет надежды подавал. Не успели оглянуться, а ему уже 33
Регистрация: 17.11.2017
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