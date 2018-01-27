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Константин Рауш провел первую тренировку с "Динамо"

Новичок "Динамо" Константин Рауш прибыл в расположение "Динамо" и уже провел первую тренировку, которая открыла для бело-голубых программу второго сбора.

Контракт Рауша с "Динамо" рассчитан до 2020 года.

Константин Рауш провел первую тренировку с "Динамо"
Теги: Рауш Динамо
Вчера, 22:06
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