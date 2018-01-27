Зинедин Зидан: было важно победить "Валенсию"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Валенсией"" (4:1)."Рад этой победе. Мы провели отличный матч, было важно победить "Валенсию". В сложной ситуации игроки продемонстрировали, что имеют индивидуальность. Игроки знают, что делают, не опускают руки. Мы хорошо провели матч и с тактической точки зрения. Наши проблемы заключались не в физическом состоянии. Наши проблемы были в головах, а это еще сложнее", - цитирует Зидана AS.