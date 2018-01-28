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Полузащитник "Партизана": в клуб насчет меня обращались ЦСКА, "Рубин" и "Уфа"

Полузащитник "Партизана" Марко Евтович рассказал об интересе российских клубов.

"Я мало, что знаю об интересе "Леха". Но могу сказать о том, что в клуб обращались ЦСКА, "Рубин" и "Уфа". Я играл в России ранее за московское "Динамо". Я знаю язык, я бы, наверное, легко адаптировался к стране... Но в будущем я смотрю на Западную Европу", - цитирует Евтовича Sportska Centrala.
Теги: Партизан ЦСКА Рубин Уфа
Сегодня, 09:01
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я играл в России ранее за московское "Динамо"

и сколько игр сыграл?
я не говорю за всех болельщиков, но мне кажется Динамовцы его даже не вспомнят
чем так крут, что только на запад?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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