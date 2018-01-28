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"Ювентус" поздравил Джанлуиджи Буффона с юбилеем

"Ювентус" поздравил вратаря Джанлуиджи Буффона с 40-летием.

"Ты номер один, ты супергерой, который продолжает вызывать у нас восторг. С днем рождения!", - говорится в сообщении "Ювентуса".
Теги: Буффон Ювентус
Сегодня, 12:10
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