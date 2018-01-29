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Эрнесто Вальверде: Коутиньо не машина, которая сразу приносит результат

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался относительно действий полузащитника Филиппе Коутиньо, который дебютировал в стартовом составе сине-гранатовых в матче 21-го тура первенства Испании против "Алавеса".

"Игроки - это не машины, которые сразу приносят результат. Но я видел, что Коутиньо провел хороший матч. Это еще один шаг вперед. Он сыграл 20 минут против "Эспаньола" в Кубке Испании, а сегодня мы предоставили ему больше времени. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует тренера "Газета.Ru".
Теги: Коутиньо Барселона Вальверде
Сегодня, 08:56
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