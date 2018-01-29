Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андрей Кобелев: Паредес - основополагающий игрок для "Зенита", а Ригони можно и продать

Бывший капитан "Зенита" Андрей Кобелев высказал мнение о игроках "Зенита" Леандро Паредесе и Эмилиано Ригони.

"Паредес - молодой игрок, один из основополагающих для "Зенита", через него строятся атаки - поэтому, как мне кажется, он в Петербурге необходим и на него будут делать ставку.

Что касается Ригони, то моё личное мнение таково: если за Эмилиано предлагают большую сумму, чем та, за которую "Зенит" его покупал, и клуб может выиграть от его продажи финансово, то его можно спокойно продавать без ущерба игровым взаимодействиям.

Ведь на позицию Ригони у питерцев есть много игроков. Но, опять же, это моя субъективная оценка, со стороны можно говорить, что угодно", - цитирует Кобелева "Спорт уик-энд".
Теги: Кобелев Паредес Ригони
Сегодня, 09:59
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
а ты бы кобелев лучше совсем не появлялся. мнение твое и гроша не стоит
Регистрация: 18.11.2017
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 11:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ведь на позицию Ригони у питерцев есть много игроков.

Равноценной замены нет.
Регистрация: 12.02.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.