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Сергей Герасимец: если Манчини выиграет Лигу Европы, ему простят все

Бывший нападающий "Зенита" Сергей Герасимец высказал мнение о предстоящем выступлении сине-бело-голубых в плей-офф Лиги Европы.

"Если Манчини выиграет Лигу Европы, ему простят все. Дай бог, чтобы эти мечты сбылись, но соперники серьезные. В то же время нет ничего невозможного, поскольку с такой игрой, которую "Зенит" показывал в Лиге Европы, если ее усилить и стабилизировать, все возможно. Так что этот вариант я не исключаю. Несмотря на ту критику, которую высказал по первой части сезона.

"Зенит" был сеяным клубом, "Селтик" - нет. Название - громкое, но шотландский чемпионат не самый сильный в Европе. Дошло до того, что "Глазго Рейнджерс" выбил из розыгрыша гибралтарский клуб. С другой стороны, "Селтик" - чемпион Шотландии, команда, которая привыкла побеждать. В Европе это имя помнят. Но "Зенит" - фаворит и обязан проходить эту команду.

На выезде соперник будет оказываться давление на наши ворота и доставлять мяч верхом. В то же время появится пространство, которое "Зениту" нужно использовать. Ну а самое главное - это быть хорошо настроенными, организованными и учесть все нюансы, использовать свои шансы.

Немаловажный момент - сплочённость. На мой взгляд, тренерскому штабу сине-бело-голубых пока до конца так и не удалось сделать настоящую команду единомышленников. В этом отношении мы уступили ЦСКА и "Локомотиву". Хотелось бы видеть таким и "Зенит" уже в первой игре", - цитирует Герасимца "Спорт уик-энд".
Теги: Зенит Герасимец
Сегодня, 10:59
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(1)
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
прошли те времена когда в говночашке играли дубли Пармы и можно было занести Баварии)
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Скорее его выгонят за не достижение ни одной цели, да и не ту в Зените пока костяка, который бы повел команду к европейскому трофею.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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