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"Тосно": ищем российского форварда, с Погребняком и Павлюченко пока не общались

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко высказался относительно возможности приглашения нападающих Павла Погребняка и Романа Павлюченко.

– Действительно "Тосно" сделал предложение Погребняку?

– Пока даже не разговаривали с ним. Все находится на уровне «мысли вслух».

– Планируете пригласить его?

– Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар.

– Еще свободен Роман Павлюченко.

– С ним тоже пока не общались, – передает слова Матюшенко "СЭ".
Теги: Тосно
Сегодня, 11:47
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