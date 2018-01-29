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Переход Эдена Джеко в "Челси" сорвался

Нападающий "Ромы" Эден Джеко не перейдет в "Челси".

Стороны не пришли к договоренности. "Челси" посчитал завышенными требования форварда по зарплате и сроку контракта, сообщает Sky Sports.
Теги: Джеко Челси Рома Трансферы
Вчера, 22:25
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№2 Написал: s.o.b. (Вчера, 23:41) #
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Болеет за:
КАМАЗ
ПЕРЕХОД ЭДЕНА ДЖЕКО В "ЧЕЛСИ" СОРВАЛСЯ

Эден это Азар, а Джеко - Эдин
Регистрация: 16.09.2010
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот и у Эдина Азара не пруха с Мадридом.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
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