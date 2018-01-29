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Хуан Куадрадо из-за травмы пропустит порядка двух месяцев

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо в ближайшее время перенесет операцию после травмы паха, сообщает Sky Italia.

29-летний футболист пропустит из-за восстановления порядка двух месяцев.

В этом сезоне Куадрадо сыграл 14 матчей в чемпионате Италии, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.
Теги: Куадрадо Ювентус
Вчера, 23:23
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