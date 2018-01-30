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"Антальяспор" расторг соглашение с нападающим Самюэлем Это'О

"Антальяспор" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Самюэлем Это'О.

Напомним, камерунец перешел в турецкий клуб в качестве свободного агента летом 2015 года. В этом сезоне 36-летний форвард провел за "Антальяспор" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.
Теги: Это’О
Вчера, 23:11
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№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
В конюшню его дёшево и по возрасту подходит
Регистрация: 30.08.2009
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