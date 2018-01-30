"Антальяспор" расторг соглашение с нападающим Самюэлем Это'О

"Антальяспор" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Самюэлем Это'О.Напомним, камерунец перешел в турецкий клуб в качестве свободного агента летом 2015 года. В этом сезоне 36-летний форвард провел за "Антальяспор" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.