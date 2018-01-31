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Йоан Молло покинул "Фулхэм"

Форвард "Фулхэма" Йоан Молло, выступавший ранее за "Крылья Советов" и "Зенит", расторг соглашение с лондонским клубом.

Контракт с 28-летним игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон, передает пресс-служба "Фулхэма".
Теги: Молло Фулхэм
Сегодня, 09:57
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не удивлен.Кроме дриблинга сильных сторон нет.А дриблинг без нормального паса ничто.

Цитата: tiki
как он в Зените то еще смог оказаться?игрок весьма посредственный.Крылья (не в обиду им) - это его максимум

Так же как никакой Цаллагов ,мегаигрок Эрнани и суперзащ Новосельцев.Селекция от Луческу.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
как он в Зените то еще смог оказаться?игрок весьма посредственный.Крылья (не в обиду им) - это его максимум


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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