Йоан Молло покинул "Фулхэм"

Форвард "Фулхэма" Йоан Молло, выступавший ранее за "Крылья Советов" и "Зенит", расторг соглашение с лондонским клубом.Контракт с 28-летним игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон, передает пресс-служба "Фулхэма".