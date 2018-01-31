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КДК РФС повторно рассмотрит эпизод с Вернблумом и Денисовым

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС повторно рассмотрит эпизод, который произошел в ноябре в дерби "Локомотив" - ЦСКА (2:2) между хавбеками Понтусом Вернблумом и Игорем Денисовым, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 16-го тура РФПЛ был сыгран 5 ноября на стадионе в Черкизове. В этом матче Вернблум на последних минутах грубо сыграл против Денисова.

"После матча "Локомотив" - ЦСКА был рассмотрен эпизод с участием Вернблума и Денисова, когда к нам обратился "Локомотив", тогда же это дело было передано в апелляционный комитет.

Мы получили решение апелляционного комитета о том, что они просят нас рассмотреть данный вопрос, и мы готовимся к слушанию. Сейчас мы читаем материалы и апелляционное решение, дата слушания пока не известна", - передает слова Григорьянца "Р-Спорт".
Теги: Вернблум Денисов ЦСКА Локомотив Григорьянц
Сегодня, 11:21
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7
(3)
№7 Написал: Роберто (Сегодня, 12:16) #
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  •  (4)
online

что-то не слышно визга поросят "кдк дебилы"
Регистрация: 24.11.2017
№6 Написал: Valar (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
И пересмотрите ещё стык Веллитона с Акинфеевым, совсем свежий же ещё :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№5 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 11:41) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Евгений Буров
Гинера уволить Вернблума дисквалифицировать игр на 10 конюшню расформировать а спартак пусть будет вечным чемпионом ну остальные пусть играют за почетное 2 место для ЛЧ и вся страна будет рада

Добро пожаловать на сайт, старый тролль с новым ником.

что то не так для вас конюшня и зеня как кость в горле так не лучше ли отсечь да и локо поприжать
Регистрация: 21.01.2018
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Евгений Буров
Гинера уволить Вернблума дисквалифицировать игр на 10 конюшню расформировать а спартак пусть будет вечным чемпионом ну остальные пусть играют за почетное 2 место для ЛЧ и вся страна будет рада

Добро пожаловать на сайт, старый тролль с новым ником.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 11:37) #
  • -5
  •  (7)

Гинера уволить Вернблума дисквалифицировать игр на 10 конюшню расформировать а спартак пусть будет вечным чемпионом ну остальные пусть играют за почетное 2 место для ЛЧ и вся страна будет рада
Регистрация: 21.01.2018
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:35) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Я уже и забыл суть инцидента. Это когда Верблюд локтем жахнул?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 11:31) #
  • +2
  •  (4)

рассмотрите еще Валера Карпин с Игорем тоже толкались


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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