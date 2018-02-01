Месут Озил: однажды "пушкарь" – всегда "пушкарь"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал подписание нового контракта с клубом."Это было одно из самых важных решений в моей карьере, поэтому мне пришлось все серьезно обдумать и обсудить со своими близкими. Все хорошее требует времени. В конце концов я доверился своему сердцу.Как я всегда говорил, здесь я чувствую себя как дома, я очень мотивирован достигать новых высот в течение ближайших нескольких лет. Однажды "пушкарь" – всегда "пушкарь", – написал Озил в своем инстаграме.