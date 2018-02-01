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Месут Озил: однажды "пушкарь" – всегда "пушкарь"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"Это было одно из самых важных решений в моей карьере, поэтому мне пришлось все серьезно обдумать и обсудить со своими близкими. Все хорошее требует времени. В конце концов я доверился своему сердцу.

Как я всегда говорил, здесь я чувствую себя как дома, я очень мотивирован достигать новых высот в течение ближайших нескольких лет. Однажды "пушкарь" – всегда "пушкарь", – написал Озил в своем инстаграме.
Теги: Озил Арсенал
Вчера, 22:20
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№1 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба с уШатовым резко сбледнули с лица


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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