Алексей Пугин сегодня прибудет в расположение "Томи"

Полузащитник Алексей Пугин прошел медосмотр и сегодня прибудет в расположение "Томи", которая проводит сбор в Турции.Напомним, 30-летний футболист уже выступал за сибирский клуб в двух предыдущих сезонах. В текущем сезоне он выступал за "Арарат" и расторг контракт с московским клубом в ноябре 2017 года.