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Алексей Пугин сегодня прибудет в расположение "Томи"

Полузащитник Алексей Пугин прошел медосмотр и сегодня прибудет в расположение "Томи", которая проводит сбор в Турции.

Напомним, 30-летний футболист уже выступал за сибирский клуб в двух предыдущих сезонах. В текущем сезоне он выступал за "Арарат" и расторг контракт с московским клубом в ноябре 2017 года.

ФК "Томь"
Теги: Томь
Сегодня, 09:39
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