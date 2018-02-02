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"Зенит" не взял Олега Шатова на сбор в Турцию

"Зенит" определил состав игроков, которые примут участие в тренировочном сборе в Турции.

Вратари: Лодыгин, Лунев, Бабурин, Гойло;

Защитники: Смольников, Терентьев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Жирков, Каккоев, Скроботов;

Полузащитники: Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ерохин, Нобоа, Ригони, Капленко, Плетнев;

Нападающие: Дриусси, Кокорин, Полоз, Заболотный, Панюков.

"Зенит" будет теренироваться в Турции с 2 по 10 февраля. За это время запланировано три товарищеских матча - со "Слованом", "Црвеной Звездой" и "Марибором".

15 февраля команда Роберто Манчини в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с "Селтиком".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Шатов
Сегодня, 10:20
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21
(2)
№21 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:43) #
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online

Цитата: yuri
Как нигеры ваши?

Шлют плевком приветы в вашу "Голубую устрицу". Как там у вас - расизм и геморрой не беспокоят??? Боярышник опять в продаже??
Регистрация: 3.03.2007
№20 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
к херам этого макаронника. ни себе ни людям

Не трож макарону. Он нам еще пригодиться, мудачье ты невское angry
Регистрация: 22.09.2007
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:25) #
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online

Цитата: капля никотина
Отдайте нам, не мучайтесь. У манекена только аргентинская говядина в меню. И непривыкший к мясу бомж, набивши брюхо может сдохнуть


Учитель отойди от зеркала- этот прибор беспощаден к врагам Рейха. Как нигеры ваши?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:12) #
  • -1
  •  (1)
online

Отдайте нам, не мучайтесь. У манекена только аргентинская говядина в меню. И непривыкший к мясу бомж, набивши брюхо может сдохнуть
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Откочевал аргентинский табор? И х*й с ним!


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:23) #
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online

Цитата: guns111
В том-то и дело, что мозг есть - видимо заплыл...

Возможно мини-мозг и был. Ман ГТ, он знает 5-1 это не предел.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Если нет мозга- считай калека. " В футбол играют не ногами, головой"(с).
Кот и Сыновья(ТМ).

В том-то и дело, что мозг есть - видимо заплыл...


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:18) #
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  •  (8)
online

Цитата: guns111
Хотя надежды подавал аля Аршавин.


До Аршавина ему как до Луны, пешком и раком. Если нет мозга- считай калека. " В футбол играют не ногами, головой"(с).
Кот и Сыновья(ТМ).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Зазвездилась деревня.

+
Затрахали бл*. Ставь этого, ставь того. Умные сидят на диванах, умный стоят на вираже. Есть тренер европейского уровня. Пусть решает - с него спрос. Итак зюбу долго испытывал, "по заявкам трудящихся". Не хочет Шатов играть, пусть идет к чертям! Хотя надежды подавал аля Аршавин.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:14) #
  • +3
  •  (5)

Блин, ну отправили бы в аренду до конца сезона. И почему по Нобоа ничего не решили?
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:11) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: Skyline
так может быть сразу 0,7?

Вот потому и не взяли Шатова . Зазвездилась деревня.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:11) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Странно,"Бакланы" его записали на игры Лиги Европы,а на сборы не берут!Это наверное на случай продажи,чтобы другой клуб не мог его заявить.Воистину чисто бакланское поведение,ни себе ни людям!
Регистрация: 2.04.2012
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 11:03) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
к херам этого макаронника. ни себе ни людям


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:47) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Манчини недавно говорил, как он заботится о сборной России.
Похоже, перешёл от слов к делу.

Цитата: utekay
И чё это за х.йня? flushed


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:46) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
И чё это за х.йня? flushed


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
кто такой Гойло?

Гойло Митич. Верная Рука - друг "девяток".


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:41) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
кто такой Гойло и почему он едет, а Кержаков нет?

Тоже хотелось бы знать.

Цитата: romazab
Как их назвать, уроды пля. В заявку включили, на сбопы не берут.
Видно же этот итальянец просто убивает игрока, из-за своих принципов. Рфс фас пля, игрок сборной же

Не знаю, что там с Олегом на самом деле, жаль его. По-человечески.
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:30) #
  • -2
  •  (16)
online

Цитата: romazab
Как их назвать, уроды пля. В заявку включили, на сбопы не берут.

Детка, это профессиональный клуб, а не клубешник по самогонам.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: safonas (Сегодня, 10:28) #
  • -3
  •  (7)

кто такой Гойло и почему он едет, а Кержаков нет?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: romazab Москва (Сегодня, 10:24) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Как их назвать, уроды пля. В заявку включили, на сбопы не берут.
Видно же этот итальянец просто убивает игрока, из-за своих принципов. Рфс фас пля, игрок сборной же
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:22) #
  • -1
  •  (7)
online

Кришита

Шта?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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