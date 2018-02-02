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Шамиль Газизов: Шатов в "Уфе"? Увы, не по Сеньке шапка

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался относительно возможного приобретения у "Зенита" полузащитника Олега Шатова.

"Уфа" не ведет переговоры с "Зенитом" по аренде или покупке полузащитника Олега Шатова. Олег очень квалифицированный игрок, в этом ни у кого сомнений нет, но, увы, не по Сеньке шапка. Для нас он очень дорогой", - цитирует Газизова Sport24.
Теги: Газизов Уфа Шатов
Сегодня, 11:24
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