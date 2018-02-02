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"Зенит" вернул своего воспитанника из "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Вячеслав Зинков перешел на правах аренды в "Зенит-2", информирует "Матч ТВ".

Зинков является воспитанником петербургского клуба, откуда в 2016 году он перешел в "Крылья". В услугах 24-летнего футболиста были заинтересованы еще несколько клубов ФНЛ. В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 13 матчей – столько же на его счету и в РФПЛ-2016/17.

Уход в аренду Зинкова, судя по всему, означает, что "Крылья" подпишут экс-полузащитника "Оренбурга" Владислава Кулика, который работал с командой Андрея Тихонова на сборе в Турции.

Помимо Зинкова "Крылья" отдают в аренду еще одного игрока – украинского защитника Дмитрия Немчанинова, который возвращается в донецкий "Олимпик".
Теги: Зенит Крылья Советов Трансферы Зенит-2
Сегодня, 12:20
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