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Виталий Мутко: у всех есть шанс сыграть на ЧМ-2018, в том числе и у Дзюбы и Новосельцева

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в контексте сборной России высказался относительно перехода форварда Артема Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева из "Зенита" в аренду в тульский "Арсенал".

"Сейчас самое важное, что все приступили к тренировкам в своих клубах. Впереди два товарищеских матча, которые определят состав национальной сборной. У всех ребят есть шанс, и у Дзюбы в том числе, и у Новосельцева. И этим шансом надо воспользоваться, он в судьбе бывает только раз.

Парням и тренерам сейчас надо понимать – вот сейчас все закладывается, и как они подготовятся, так и будет. У нас будет месяц на подготовку перед чемпионатом мира, и в этом отрезке надо показать себя так, чтобы попасть в состав сборной.

Черчесов старается быть объективным, и шанс сейчас есть у каждого, я был на сборах, я это знаю. Их готовность, их форма будет решающим фактором для включения в сборную", - передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 11:18
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№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 11:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Конечно могут сыграть! В очко, не подумайте, что в карты

Артемон прихватил Пьеро - и сЪепси искать нарисованый очаг. Он бы прихватил и МОЛЛИвину, но у нее очередной клиент - и она в ожидании снова отмокает в ванной


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
значит состав все таки ты выбираешь? ну ок ок
в целом не новость
а провал будет списан что у черчеса тренер то так себе..пшекский опыт - это не опыт и так далее


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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