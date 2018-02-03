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"Сампдория" дома сыграла вничью с "Торино"

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Сампдория" дома сыграла вничью с "Торино".

Чемпионат Италии

23 тур

"Сампдория" – "Торино" 1:1

Голы: Торрейра, 11, Аква, 25

"Сампдория": Вивиано, Берешиньски, Мурру, Сильвестре, Феррари, Торрейра, Баррето (Верре, 79), Рамирес (Капрари, 72), Линетти, Сапата (Ковнацки, 58), Квальярелла

"Торино": Сиригу, Сильвестри, Молинаро, Н'Кулу, Бурдиссо, Ринкон (Вальдифиори, 76), Аква, Оби (Ансальди, 37), Базелли, Ньянг (Белотти, 72), Фальке

Предупреждения: Рамирес, 11, Ньянг, 16, Баррето, 23, Аква, 45+4, Базелли, 58, Аква, 73, Вивиано, 85

Удаления: Аква, 73
Теги: Сампдория Торино
Вчера, 23:01
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