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Унаи Эмери: "ПСЖ" проделал большую работу

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Лиллем" (3:0) в 24-м туре чемпионата Франции.

"Рады получить три очка, мы провели отличную игру, контролировали матч. В первом тайме мы пропустили некоторые моменты, созданные соперником. После перерыва уже наша команда воспользовалась ошибками "Лилля". Такой результат полезен для уверенности. Мы проделали большую работу", - цитирует Эмери официальный сайт клуба.
Теги: Эмери ПСЖ Лилль
Сегодня, 12:08
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