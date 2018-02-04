Унаи Эмери: "ПСЖ" проделал большую работу

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Лиллем" (3:0) в 24-м туре чемпионата Франции."Рады получить три очка, мы провели отличную игру, контролировали матч. В первом тайме мы пропустили некоторые моменты, созданные соперником. После перерыва уже наша команда воспользовалась ошибками "Лилля". Такой результат полезен для уверенности. Мы проделали большую работу", - цитирует Эмери официальный сайт клуба.