"Црвена Звезда": УЕФА отменил наказание, матч с ЦСКА пройдет со зрителями

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Политика и события в стране и мире
|Red fox
|Ситуация на юго-востоке Украины
|лор
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|лор
|любимые мультики
|utekay
|КБ-Гостевая
|Animalize
|Mузыка
|utekay
|Зенит
|sema
|Ностальгия по СССР
|Андреич
Новости партнеров
Лента новостей:
11:54
Полузащитник ЦСКА: Вернблум сказал, что на поле я ничего не умею и отправил работать в супермаркет
Полузащитник ЦСКА: Вернблум сказал, что на поле я ничего не умею и отправил работать в супермаркет
10:59
Алексей Михайличенко: Лобановский сказал сбросить 4 кг, потом я против ветра бежать не мог (2)
Алексей Михайличенко: Лобановский сказал сбросить 4 кг, потом я против ветра бежать не мог (2)
09:00
Джейми Каррагер - о голе Салаха: единственный, кто способен забить такой гол – это Месси (видео) (1)
Джейми Каррагер - о голе Салаха: единственный, кто способен забить такой гол – это Месси (видео) (1)
Вчера, 23:53
"Жирона" взяла верх над "Атлетиком"
"Жирона" взяла верх над "Атлетиком"
Вчера, 23:07
Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе (2)
Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе (2)
Вчера, 22:42
Потерять победу, почти потерять всё, всё вернуть и снова потерять. На «Энфилде» безумие (1)
Потерять победу, почти потерять всё, всё вернуть и снова потерять. На «Энфилде» безумие (1)
Вчера, 22:25
Зинедин Зидан: "Реал" провел отвратительный матч (1)
Зинедин Зидан: "Реал" провел отвратительный матч (1)
Вчера, 21:31
Кристиан Нобоа: в разговоре с болельщиками на базе "Динамо" не было ничего опасного (1)
Кристиан Нобоа: в разговоре с болельщиками на базе "Динамо" не было ничего опасного (1)
Вчера, 21:28
Гол Кейна с пенальти на 92-й минуте принес "Тоттенхэму" ничью в матче с "Ливерпулем" (11)
Гол Кейна с пенальти на 92-й минуте принес "Тоттенхэму" ничью в матче с "Ливерпулем" (11)
Вчера, 21:06
Кирилл Панченко вернулся в общую группу (2)
Кирилл Панченко вернулся в общую группу (2)
Вчера, 20:47
"Барселона" ушла от поражения в матче с "Эспаньолом" (3)
"Барселона" ушла от поражения в матче с "Эспаньолом" (3)
Вчера, 20:45
Роман Широков: своей игрой я, наверное, даже "Химки" не усилю (3)
Роман Широков: своей игрой я, наверное, даже "Химки" не усилю (3)
Вчера, 20:20
Денис Черышев: в Испании у Смолова бы классно получилось (1)
Денис Черышев: в Испании у Смолова бы классно получилось (1)
Вчера, 20:12
Манчини: мы прибережем голы для "Селтика" – это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах (13)
Манчини: мы прибережем голы для "Селтика" – это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах (13)
Вчера, 20:04
"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" сыграли вничью
"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" сыграли вничью
Вчера, 19:25
"Генгам" одержал победу над "Ренном"
"Генгам" одержал победу над "Ренном"
Вчера, 19:23
Филипп Будковский прибыл на просмотр в "Анжи"
Филипп Будковский прибыл на просмотр в "Анжи"
"Црвена Звезда": УЕФА отменил наказание, матч с ЦСКА пройдет со зрителями
Матч 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет при зрителях. УЕФА удовлетворил апелляцию белградской команды, информирует официальный сайт клуба.
Напомним, наказание ранее было вынесено за поддержку болельщиками "Црвены Звезды" генерала Ратко Младича на стадионе по ходу матча Лиги Европы с БАТЭ.
Напомним, наказание ранее было вынесено за поддержку болельщиками "Црвены Звезды" генерала Ратко Младича на стадионе по ходу матча Лиги Европы с БАТЭ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.