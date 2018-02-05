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"Црвена Звезда": УЕФА отменил наказание, матч с ЦСКА пройдет со зрителями

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет при зрителях. УЕФА удовлетворил апелляцию белградской команды, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, наказание ранее было вынесено за поддержку болельщиками "Црвены Звезды" генерала Ратко Младича на стадионе по ходу матча Лиги Европы с БАТЭ.
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Сегодня, 12:39
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2
(1)
№2 Написал: honey (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Смотрел как-то раз матч без зрителей, это вообще не возможно смотреть. Так что хорошо, что всё таки разрешили
Регистрация: 5.12.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот и отлично!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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