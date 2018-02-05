?? Steven Defour underwent surgery on his knee injury. All went fine. Expected to be back in about 5 months. Long road, but he’s up for it. #twitterclarets (? Instagram Defour) pic.twitter.com/UXMmgHigZn — Kristof Terreur ? (@HLNinEngeland) February 5, 2018

Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур перенес операцию в связи с травмой колена.Ожидается, что футболист вернется к тренировкам через пять месяцев.В текущем сезоне Дефур провел 25 матчей за "Бернли", в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.