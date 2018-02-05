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Стивен Дефур перенес операцию

Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур перенес операцию в связи с травмой колена.

Ожидается, что футболист вернется к тренировкам через пять месяцев.

В текущем сезоне Дефур провел 25 матчей за "Бернли", в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Теги: Бернли
Вчера, 22:49
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№1 Написал: grisha (Вчера, 23:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я сегодня две сумки жены перенёс - тоже ругался, зачем нам столько продуктов ))))))))))))))
А она говорит тащи, что б руссфутбол написал, что надорвался на тренеровке ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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