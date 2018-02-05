"Атлетико" объявил о продлении контракта с Врсалько

"Атлетико" подписал новый контракт с защитником Шиме Врсалько.Новое соглашение между "матрасниками" и 26-летним хорватом рассчитано до конца сезона-2021/22.Напомним, Врсалько перешел в "Атлетико" из "Сассуоло" в 2016 году.