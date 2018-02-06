Диего Годин: надеюсь, вы понимаете, что я не смогу много улыбаться!

Защитник "Атлетико" Диего Годин пошутил по поводу потери зубов в матче с "Валенсией" (1:0).Уругваец потерял несколько зубов в столкновении с вратарём "Валенсии" Нето."Всем спасибо за сообщения с поддержкой. Через несколько дней я вернусь на поле. Надеюсь, вы понимаете, что я не смогу много улыбаться!" — написал Годин.