Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Диего Годин: надеюсь, вы понимаете, что я не смогу много улыбаться!

Защитник "Атлетико" Диего Годин пошутил по поводу потери зубов в матче с "Валенсией" (1:0).

Уругваец потерял несколько зубов в столкновении с вратарём "Валенсии" Нето.

"Всем спасибо за сообщения с поддержкой. Через несколько дней я вернусь на поле. Надеюсь, вы понимаете, что я не смогу много улыбаться!" — написал Годин.

Теги: Годин Атлетико
Вчера, 20:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.