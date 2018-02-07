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Квинси Промес: если бы фанаты сочинили песню обо мне, пошел бы петь ее вместе с ними

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что мечтает о песне в его честь от фанатов красно-белых.

"Песня обо мне? Боже, я мечтал бы об этом! Слышал, что после гола скандировали моё имя, но песня – это было бы невероятно. После матча я бы пошёл её петь вместе с фанатами.

После поражений очень тяжело подходить к трибунам, но я всегда делаю круг, потому что фанаты чувствуют то же самое, что и я. Ненавижу проигрывать, брат. Ненавижу", - передает слова Промеса "Чемпионат".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 12:46
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№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
А ведь есть уже песня:
АЙ ЯЙ УБИЛИ НЕГРА, УБИЛИ НЕГРА ЗАМОЧИЛИ...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017
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