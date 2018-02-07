Радамель Фалькао из-за травмы выбыл на 2-3 недели

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао из-за травмы, полученной в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (3:2), пропустит 2-3 недели, сообщает пресс-служба клуба.В текущем сезоне Фалькао уже сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 2 голевые передачи.