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ЦСКА объявил о переходе Александра Макарова в "Тосно"

ЦСКА договорился с "Тосно" о переходе полузащитника Александра Макарова на правах аренды.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2017/18 без опции выкупа трансфера.

Макаров уже выступал за "Тосно" на правах аренды в сезоне-2016/17 и помог команде напрямую выйти в РФПЛ из первого дивизиона. Александр сыграл в 16 матчах ФНЛ и забил четыре гола, а также принял участие в двух играх Кубка России.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Тосно
Вчера, 23:30
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