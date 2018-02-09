Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Олег Шатов: верю, что "Краснодар" поможет мне попасть на чемпионат мира

Новичок "Краснодара" Олег Шатов надеется, что выступления за "быков" помогут ему попасть на чемпионат мира-2018.

"Разговаривали с Игорем Шалимовым, тренер объяснил, в какой позиции видит меня. Я согласен с ним. Постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и партнеров по команде.

Первые впечатления - положительные. Я провел одну тренировку. Все через мяч: квадраты, футбол. Все партнеры дружелюбные и приняли меня хорошо. Вчера я впервые вышел на поле в майке "Краснодара". Чувствовал себя уверенно. Жалко, что в дебютном матче проиграли. Первый блин комом. Думаю, будет время это исправить.

Я ставлю самые максимальные задачи перед собой. Верю в себя, в свою команду, которая добьется хороших результатов и поможет мне попасть на чемпионат мира-2018", - сказал Шатов.

Теги: Шатов Краснодар
Вчера, 23:37
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 01:06) #
  • 0
  •  (0)

Здесь- точно заиграет! Стоило в болото лезть? Удачи парню... Сборной явно пригодится!
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: yuri спб (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (2)

Мордой не удался, к несчастью. Такое бывает .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: _SHIGA_ Москва (Вчера, 23:44) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Помоги Краснодару занять третье место и в третий год подряд скинуть зенит мимо лиги чемпионов!


--------------------
Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.