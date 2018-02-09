Олег Шатов: верю, что "Краснодар" поможет мне попасть на чемпионат мира

Новичок "Краснодара" Олег Шатов надеется, что выступления за "быков" помогут ему попасть на чемпионат мира-2018."Разговаривали с Игорем Шалимовым, тренер объяснил, в какой позиции видит меня. Я согласен с ним. Постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и партнеров по команде.Первые впечатления - положительные. Я провел одну тренировку. Все через мяч: квадраты, футбол. Все партнеры дружелюбные и приняли меня хорошо. Вчера я впервые вышел на поле в майке "Краснодара". Чувствовал себя уверенно. Жалко, что в дебютном матче проиграли. Первый блин комом. Думаю, будет время это исправить.Я ставлю самые максимальные задачи перед собой. Верю в себя, в свою команду, которая добьется хороших результатов и поможет мне попасть на чемпионат мира-2018", - сказал Шатов.