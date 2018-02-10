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Джанлуиджи Буффон сыграл 500-й матч за "Ювентус" в Серии А

Матч 24-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" стал для голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона 500-м за туринский клуб в турнире.

Напомним, что за клуб он выступает с 2001 года, куда перешел из "Пармы". Всего в составе "Юве" он отыграл в 640 клубных встречах.



СЭ
Теги: Буффон Ювентус
Сегодня, 09:44
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