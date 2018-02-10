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Президент "Кальяри": не думаю, что Барелла вообще перейдет в "Ювентус"

Президент "Кальяри" Томмазо Джулини прокомментировал интерес к полузащитнику Николо Барелле со стороны "Ювентуса".

"Барелла и в следующем сезоне будет играть за "Кальяри".

Он никуда не продан, и я не думаю, что он вообще перейдет в "Ювентус", если даже решит уйти", – цитирует Джулини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Теги: Кальяри Ювентус
Вчера, 22:50
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