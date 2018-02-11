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"Ницца" в гостях проиграла "Дижону"

"Ницца" в преддверии первого очного матча потерпел поражение от "Дижона" (2:3) в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

25 тур

"Дижон" – "Ницца" 3:2

Голы: Тавареш, 61, Лис-Мелу, 64, Плеа, 67, Тавареш, 78 (пен.), Хун, 84

"Дижон": Рейне, Розье (Шафик, 75), Хаддади, Ямбере, Джилободжи, Абейд, Амальфитано, Бальмон (Хун, 70), Слити ( Жанно, 75), Тавареш, Саид

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ракине, Бонфин, Сарр, Тамез (Сиприен, 75), Лис-Мелу, Сери (Сакко, 88), Срарфи (Сент-Максимен, 64), Балотелли, Плеа

Предупреждения: Джилободжи, 33, Бонф
Теги: Ницца Дижон
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