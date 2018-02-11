Де Брюйне лидирует по количеству ассистов среди игроков топ-5 чемпионатов начиная с 2012 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне отдал три голевых паса в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (5:1).Начиная с августа 2012 года 26-летний бельгиец отдал 77 ассистов, что является лучшим показателем среди игроков топ-5 европейских чемпионатов. На втором месте расположился форвард "Барселоны" Лионель Месси. На его счету 76 голевых передач.