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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Де Брюйне лидирует по количеству ассистов среди игроков топ-5 чемпионатов начиная с 2012 года
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне отдал три голевых паса в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (5:1).
Начиная с августа 2012 года 26-летний бельгиец отдал 77 ассистов, что является лучшим показателем среди игроков топ-5 европейских чемпионатов. На втором месте расположился форвард "Барселоны" Лионель Месси. На его счету 76 голевых передач.
Начиная с августа 2012 года 26-летний бельгиец отдал 77 ассистов, что является лучшим показателем среди игроков топ-5 европейских чемпионатов. На втором месте расположился форвард "Барселоны" Лионель Месси. На его счету 76 голевых передач.
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