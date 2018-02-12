Тьяго Силва: надеюсь, Неймар останется в "ПСЖ", у нас еще много дел

Капитан "ПСЖ" Тьяго Силва ответил на вопрос о возможном переходе форварда парижан Неймара в "Реал"."Я не знаю об этом. Известно, что некоторые сообщения СМИ не соответствуют действительности, однако есть и те, которые соответствуют. Поэтому не могу ничего сказать.Надеюсь, Неймар останется в "ПСЖ", у нас еще много дел. Он во многом помог команде, благодаря ему мы стали стали еще более узнаваемыми", – цитирует Силву Canal+.