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Тьяго Силва: надеюсь, Неймар останется в "ПСЖ", у нас еще много дел

Капитан "ПСЖ" Тьяго Силва ответил на вопрос о возможном переходе форварда парижан Неймара в "Реал".

"Я не знаю об этом. Известно, что некоторые сообщения СМИ не соответствуют действительности, однако есть и те, которые соответствуют. Поэтому не могу ничего сказать.

Надеюсь, Неймар останется в "ПСЖ", у нас еще много дел. Он во многом помог команде, благодаря ему мы стали стали еще более узнаваемыми", – цитирует Силву Canal+.
Теги: Силва ПСЖ Неймар
Сегодня, 10:48
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