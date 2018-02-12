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Александр Тарханов: раз вступили в Кубок ФНЛ, надо постараться его выиграть

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказался о победе над "Тюменью" (3:2) в первом матче на Кубке ФНЛ.

- После содержательного первого тайма "Урал чуть не упустил итоговую победу, что пошло не так?

- Мы в перерыве сделали целый ряд замен, наверно, не все включились в игру. В первом тайме у нас играл по сути основной состав, а потом вышли молодые ребята - Бевеев, Садыхов - им еще надо понять нашу игру, привыкнуть.

- Почему нет даже в заявке Емельянова?

- Он завтра начнет работу в общей группе. Вместе с Бикфалви они сделали сегодня две тренировки, а 14 уже смогут играть.

- Цель выиграть турнир ставите перед командой?

- Победа всегда важна, раз вступили в турнир, то надо постараться хорошо сыграть и выиграть, передает слова специалиста "Голеада".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 11:16
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