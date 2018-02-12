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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Тарханов: раз вступили в Кубок ФНЛ, надо постараться его выиграть
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказался о победе над "Тюменью" (3:2) в первом матче на Кубке ФНЛ.
- После содержательного первого тайма "Урал чуть не упустил итоговую победу, что пошло не так?
- Мы в перерыве сделали целый ряд замен, наверно, не все включились в игру. В первом тайме у нас играл по сути основной состав, а потом вышли молодые ребята - Бевеев, Садыхов - им еще надо понять нашу игру, привыкнуть.
- Почему нет даже в заявке Емельянова?
- Он завтра начнет работу в общей группе. Вместе с Бикфалви они сделали сегодня две тренировки, а 14 уже смогут играть.
- Цель выиграть турнир ставите перед командой?
- Победа всегда важна, раз вступили в турнир, то надо постараться хорошо сыграть и выиграть, передает слова специалиста "Голеада".
- После содержательного первого тайма "Урал чуть не упустил итоговую победу, что пошло не так?
- Мы в перерыве сделали целый ряд замен, наверно, не все включились в игру. В первом тайме у нас играл по сути основной состав, а потом вышли молодые ребята - Бевеев, Садыхов - им еще надо понять нашу игру, привыкнуть.
- Почему нет даже в заявке Емельянова?
- Он завтра начнет работу в общей группе. Вместе с Бикфалви они сделали сегодня две тренировки, а 14 уже смогут играть.
- Цель выиграть турнир ставите перед командой?
- Победа всегда важна, раз вступили в турнир, то надо постараться хорошо сыграть и выиграть, передает слова специалиста "Голеада".
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