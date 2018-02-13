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Илья Кутепов: болельщики нас подбадривают, что придает дополнительные силы

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о сборах в Краснодарском крае. В понедельник тренировку красно-белых посетили зрители, среди которых было немало детей.

"Лет пятнадцать назад как раз приезжал сюда, в Сочи, на сборы с юниорской командой. Испытывал фантастические эмоции! А сейчас рад приезду в Краснодарский край еще сильнее.

Здесь мы много работаем, активно готовимся к матчу с "Атлетиком". А то, что нас, как во время игры, подбадривают болельщики, придает дополнительные силы", – передает слова Кутепова официальный сайт "Спартака".
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 11:48
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№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
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Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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