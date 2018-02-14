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Михаил Грушевский: результативная ничья была бы более интересным исходом для ЦСКА

Михаил Грушевский: результативная ничья была бы более интересным исходом для ЦСКА Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал первый матч своей бывшей команды против "Црвены Звезды" (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

- Об игре:

Не могу назвать матч ярким. В первом тайме у ЦСКА были неплохие моменты, а во втором, пожалуй, соперник был острее. Кроме момента, когда три наших футболиста выбегали на ворота хозяев, наверное, даже и не вспомнить моментов во втором тайме в исполнении ЦСКА. Конечно, результативная ничья была бы более интересным исходом для нас, учитывая двухматчевое противостояние, но и так хорошо.

- О недавнем интервью Вернблума шведским СМИ про "отель в Испании", "тренируемся как свиньи" и "чертова идея тренера поставить меня защитником":

Мне кажется, что многие не уловили юмористический контекст этого интервью. Вернблум - дисциплинированный человек, викинг. Я не ожидал, что он сыграет в обороне, но с учётом того, что слева сыграл Кучаев, а не Набабкин, думаю, Вернблум должен был придать ещё большей надёжности обороне команды. Посмотрим, какой будет домашний вариант защитной линии, но сегодня свою работу Понтус сделал, и даже жёлтую карточку не получил, что достаточно характеризует качество его игры в обороне. В целом, к судейству вообще нет никаких вопросов.

- Об обстановке на стадионе в отношении российских болельщиков:

Пожалуй, здесь не ощущается враждебности к россиянам. Нужно помнить об очень хорошем отношении к России со стороны сербов. Хотя, конечно, местные болельщики скандировали "Вперёд, "Спартак", были отдельные провокации, но в целом, спокойная обстановка. Перед игрой один из футболистов "Црвены Звезды" обещал гостевой команде ад в исполнении их болельщиков, но такого ощущения не было. Сербы очень хорошо поддерживали свою команду, к слову, даже во время успешных оборонительных действий, а это характеризует качество боления.

И кстати, говоря об обороне соперника, как мне показалось, они нас побаивались, играли в достаточной степени осторожно, чтобы не нарываться. Они опасались и Мусу, и Витиньо, и Дзагоева с Головиным.

- Об ответной встрече:

В минувшей игре обратил внимание на то, что сербы очень опасны при быстром выходе со своей половины поля. ЦСКА следует обратить внимание на их контратаки после угловых в нашем исполнении. Но ощущения перед ответной игрой нормальные. Команда вылетает в Испанию и там будет готовиться к ответной игре. Подготовка строится без форсирования к Лиге Европы, команда должна выйти на пик формы к возобновлению чемпионата. Тяжесть в ногах и головах футболистах чувствовалась, но в Москве, я думаю, команда будет посвежее. Хотя московская погода и поле, скорее всего, заставят команды сделать ставку на дух и атлетизм, нежели на содержание. Но я надеюсь, что ЦСКА и в таких условиях покажет свой хороший уровень.
Теги: Грушевский ЦСКА Црвена Звезда
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