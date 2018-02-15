Жена Тьяго Силвы раскритиковала Унаи Эмери

Thiago Silva's wife appeared to criticise PSG manager Unai Emery's tactics on her Instagram story this evening before deleting the post with her husband surprisingly dropped from the side. pic.twitter.com/Gsf2rWV6ma — Get French Football (@GFFN) February 14, 2018

Жена защитника "ПСЖ" Тьяго Силвы в Инстаграме раскритиковала главного тренера парижан Унаи Эмери после поражения в мачте 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).В игре с Мадридом Эмери оставил бразильского защитника в запасе. Испанский специалист предпочел ему молодого француза Преснела Кимпембе."Тактика? Тактика?" - передает слова жены Тьяго Силвы Get Football News France.