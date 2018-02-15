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Жена Тьяго Силвы раскритиковала Унаи Эмери

Жена защитника "ПСЖ" Тьяго Силвы в Инстаграме раскритиковала главного тренера парижан Унаи Эмери после поражения в мачте 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

В игре с Мадридом Эмери оставил бразильского защитника в запасе. Испанский специалист предпочел ему молодого француза Преснела Кимпембе.

"Тактика? Тактика?" - передает слова жены Тьяго Силвы Get Football News France.


Теги: Силва ПСЖ Эмери
Сегодня, 13:16
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