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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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"Реал" одержал победу над "ПСЖ" (11)
"Реал" одержал победу над "ПСЖ" (11)
Вчера, 23:49
Микель Сан Хосе: в юношеской сборной игрок из Мадрида спрашивал, учат ли басков делать бомбы в школе
Микель Сан Хосе: в юношеской сборной игрок из Мадрида спрашивал, учат ли басков делать бомбы в школе
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Луиз Адриано: отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь "Спартаку" выйти в финал Лиги Европы
Луиз Адриано: отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь "Спартаку" выйти в финал Лиги Европы
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Роберто Манчини: "Селтик" мог бы выступать в АПЛ
Роберто Манчини: "Селтик" мог бы выступать в АПЛ
Вчера, 23:06
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Министр спорта России: поступок игрока "Тосно" говорит о его низком уровне культуры (видео) (2)
Вчера, 22:27
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Тренер "Атлетика": перед "Спартаком" смотрели матч шестилетней давности с "Локомотивом" (1)
Тренер "Атлетика": перед "Спартаком" смотрели матч шестилетней давности с "Локомотивом" (1)
Вчера, 21:24
Неманья Пейчинович: Балотелли – большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно
Неманья Пейчинович: Балотелли – большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно
Вчера, 21:11
Юрий Семин: победит тот, кто завтра будет лучше готов (1)
Юрий Семин: победит тот, кто завтра будет лучше готов (1)
Жена Тьяго Силвы раскритиковала Унаи Эмери
Жена защитника "ПСЖ" Тьяго Силвы в Инстаграме раскритиковала главного тренера парижан Унаи Эмери после поражения в мачте 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).
В игре с Мадридом Эмери оставил бразильского защитника в запасе. Испанский специалист предпочел ему молодого француза Преснела Кимпембе.
"Тактика? Тактика?" - передает слова жены Тьяго Силвы Get Football News France.
В игре с Мадридом Эмери оставил бразильского защитника в запасе. Испанский специалист предпочел ему молодого француза Преснела Кимпембе.
"Тактика? Тактика?" - передает слова жены Тьяго Силвы Get Football News France.
Thiago Silva's wife appeared to criticise PSG manager Unai Emery's tactics on her Instagram story this evening before deleting the post with her husband surprisingly dropped from the side. pic.twitter.com/Gsf2rWV6ma— Get French Football (@GFFN) February 14, 2018
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