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С Богом! Три российских клуба вступают в еврокубковую весну
Сегодня "Спартак", "Локомотив" и "Зенит" возобновят свои выступления на международной арене. Rusfootball.info рассказывает обо всех важных деталях, предшествующих этому событию.
"Спартак" (Москва, Россия) – "Атлетик" (Бильбао, Испания)
Москва. Стадион "Открытие Арена"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Бенуа Бастьен (Франция)
Спустя семь лет "народная команда" возвращается в еврокубковую весну. Хотя весенним матч против "Атлетика" является лишь условно, ведь пройдет он в середине февраля, а к его началу столбик термометра, скорее всего, опустится в район десяти градусов мороза.
И это, несомненно, является козырем "Спартака". Как бы ни храбрились баски, они к подобной погоде непривычны, тогда как подавляющее большинство "красно-белых" уже успело поиграть и в таких, и в более жестких условиях.
Зато против полпреда России, так или иначе, долгий зимний перерыв в нашем первенстве. К счастью, Массимо Каррера в прошлом сезоне уже приобрел опыт подготовки своих футболистов в подобной ситуации, причем он получился успешным, так что итальянец и его штаб отлично знали, что делать.
Радует тот факт, что "Атлетик" нынче пребывает на очевидном спаде. На стыке 2017 и 2018 годов подшефные Хосе Анхеля Сиганды добыли две сухие победы над "Бетисом" и "Алавесом", после чего в течение пяти туров Примеры обходились без викторий.
Ясное дело, что к противостоянию со "Спартаком" клуб из Бильбао подходит в далеко не самый подходящий момент, а Сиганда, прошлым летом сменивший на тренерском мостике Эрнесто Вальверде, пока не может понять, каким образом вытащить своих ребят из ямы, в которую они рухнули. И нашим нужно этим воспользоваться, обеспечив себе хороший задел перед визитом на "Сан-Мамес", где "Атлетик" наверняка будет очень агрессивен. Сегодня "красно-белым" надо побеждать, дабы их быстроногая атака в Стране Басков имела возможность разгонять любимые контратаки.
Правда, стоит отметить, что испанцы в текущем розыгрыше Лиги Европы еще ни разу не уступали в гостях: две победы и три ничьих. "Спартак", в свою очередь, не проигрывал дома в групповом турнире Лиги Чемпионов. Нашла коса на камень?
Ориентировочные составы
"Спартак": Селихов, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Промес, Зобнин, Ханни, Адриано.
"Атлетик": Аррисабалага, де Маркос, Лопес, Мартинес, Саборит, Рико, Итурраспе, Уильямс, Гарсия, Сан-Хосе, Адурис.
Прогноз – 3:1
"Ницца" (Франция) – "Локомотив" (Москва, Россия)
Ницца. Стадион "Альянц Ривьера"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Иштван Ковач (Румыния)
Если на хорошее функциональное состояние "Спартака" есть основания надеяться, то у "железнодорожников" оно просто обязано быть оптимальным, как для этого времени года. Юрий Семин не то, что собаку, а целую свору сих животин съел на зимней подготовке своих команд, в том числе к еврокубкам. И не единожды триумфально выходил из отпуска.
Очень важно и то, что у лидеров РФПЛ, похоже, все в порядке с кадрами, в отличие от соперника, лишившегося нескольких основных исполнителей в обороне. В строй наконец-то вернулся даже Чорлука, и сегодня вполне может оказать в центре защиты "Локомотива". Все в порядке и с Ари, который полтора года тому назад дважды поражал ворота "орлят" в футболке "Краснодара". В общем, лучшие силы "красно-зеленых" готовы добывать результат.
"Ницца" шагает по нынешнему сезону откровенно нестабильно. В групповом турнире Лиги Европы подопечные Люсьена Фавра раскачивались на качелях: три победы и три поражения. Примерно то же самое происходит и во французском первенстве, где "Ницца" идет девятой и прямо сейчас угодила в яму с шипами, проиграв трижды кряду середнякам и аутсайдерам.
Короче говоря, бояться "Локомотиву" уж точно нечего, тем более что он в текущем розыгрыше ЛЕ еще не уступал в гостях. Конечно, в распоряжении у Фавра есть несколько сильных исполнителей во главе с Балотелли, которые, поймав кураж, могут быть крайне опасны. Однако, пожалуй, именно с такой эмоционально нестабильной командой подшефным Семина должно быть удобно играть. Ведь в первой части сезона "Локо" добивался успеха, скажем прямо, прежде всего за счет воли и характера, а также харизмы своего тренера. "Ницца" может дать слабину в любой момент, а уж "железнодорожники" сразу почуют это и воспользуются ошибками противника.
Разумеется, невозможно пройти мимо фигуры Неманьи Пейчиновича, ведь в 2014 году он переехал в Москву как раз с Лазурного берега, где отыграл четыре сезона за "орлят". Для хорвата этот матч будет особенным, чего он сам не скрывает. Остается надеяться, что это скажется на его игре положительным образом.
Ориентировочные составы
"Ницца": Бенитес, Марлон, Данте, Сарр, Ракине, Лис-Мелу, Сиприен, Сери, Сент-Максимен, Плеа, Балотелли.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Фернадеш, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.
Прогноз – 1:1
"Селтик" (Глазго, Шотландия) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
Глазго. Стадион "Селтик Парк"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Дамир Скомина (Словения)
И снова мы возвращаемся к вопросу зимней паузы. А что поделать, если для наших клубов он, скорее всего, всегда будет стоять остро?
С "Зенитом" же в этом плане ситуация самая тревожная. Роберто Манчини никогда не работал в подобных условиях, и очень сложно сказать, насколько хорошо ему удалось подготовить питерскую дружину ко второй части сезона. Тем более что в концовке первой дела у итальянского специалиста откровенно разладились, а во время перерыва он достаточно явно давал понять, что с удовольствием покинул бы "Зенит" ради сборной своей страны. В словах Манчини сквозило неудовольствие от работы в России, и его подопечные просто не могли этого не заметить. А такой настрой тренера способен повлиять и на настроение всего коллектива, причем далеко не в лучшую сторону.
Пожалуй, именно эти вещи и беспокоят больше всего накануне визита петербуржцев на Туманный Альбион, как и не самое лучшее состояние Бранислава Ивановича, который практически не тренировался с середины января из-за проблем с глазом. Опыт сербского защитника, очень долго игравшего в Британии, сегодня весьма пригодился бы "Зениту", ведь команде предстоит выдержать давление "Селтик Парк", трибуны коего способны подавить даже самого грозного соперника.
В целом же наша команда имеет все основания рассчитывать на успех. Давно прошли те времена, когда "кельты" были невероятно сильны в родных стенах. Вылетев в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, подшефные Брендана Роджерса по ходу дела проиграли все три домашних матча. Более того, если не учитывать поединки квалификации, "Селтик" не может победить на своей арене в одиннадцати кряду международных встречах, проиграв восемь из них.
При этом Роджерс стремится играть в атаку, и так глазвегианцы пытались действовать даже против ПСЖ с "Баварией", а, значит, "Зенит" нынешним вечером обязательно получит доступ к столь нужным ему свободным зонам. Ко всему прочему, шотландцы не могут рассчитывать на своего основного кипера Гордона и лучшего бомбардира "Селтика" в национальном первенстве Гриффитса.
Ориентировочные составы
"Селтик": Де Врис, Лустиг, Хендри, Айер, Браун, Куасси, Тирни, Форрест, Нтчам, Синклэйр, Дембеле.
"Зенит": Лунев, Жирков, Маммана, Мевля, Кришито, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Дриусси, Ригони, Кокорин.
Прогноз – 2:2
Фото: Spartakworld.ru, Риа Новости, Динамо Киев от Шурика, Евроспорт
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Спартак" (Москва, Россия) – "Атлетик" (Бильбао, Испания)
Москва. Стадион "Открытие Арена"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Бенуа Бастьен (Франция)
Спустя семь лет "народная команда" возвращается в еврокубковую весну. Хотя весенним матч против "Атлетика" является лишь условно, ведь пройдет он в середине февраля, а к его началу столбик термометра, скорее всего, опустится в район десяти градусов мороза.
И это, несомненно, является козырем "Спартака". Как бы ни храбрились баски, они к подобной погоде непривычны, тогда как подавляющее большинство "красно-белых" уже успело поиграть и в таких, и в более жестких условиях.
Зато против полпреда России, так или иначе, долгий зимний перерыв в нашем первенстве. К счастью, Массимо Каррера в прошлом сезоне уже приобрел опыт подготовки своих футболистов в подобной ситуации, причем он получился успешным, так что итальянец и его штаб отлично знали, что делать.
Радует тот факт, что "Атлетик" нынче пребывает на очевидном спаде. На стыке 2017 и 2018 годов подшефные Хосе Анхеля Сиганды добыли две сухие победы над "Бетисом" и "Алавесом", после чего в течение пяти туров Примеры обходились без викторий.
Ясное дело, что к противостоянию со "Спартаком" клуб из Бильбао подходит в далеко не самый подходящий момент, а Сиганда, прошлым летом сменивший на тренерском мостике Эрнесто Вальверде, пока не может понять, каким образом вытащить своих ребят из ямы, в которую они рухнули. И нашим нужно этим воспользоваться, обеспечив себе хороший задел перед визитом на "Сан-Мамес", где "Атлетик" наверняка будет очень агрессивен. Сегодня "красно-белым" надо побеждать, дабы их быстроногая атака в Стране Басков имела возможность разгонять любимые контратаки.
Правда, стоит отметить, что испанцы в текущем розыгрыше Лиги Европы еще ни разу не уступали в гостях: две победы и три ничьих. "Спартак", в свою очередь, не проигрывал дома в групповом турнире Лиги Чемпионов. Нашла коса на камень?
Ориентировочные составы
"Спартак": Селихов, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Промес, Зобнин, Ханни, Адриано.
"Атлетик": Аррисабалага, де Маркос, Лопес, Мартинес, Саборит, Рико, Итурраспе, Уильямс, Гарсия, Сан-Хосе, Адурис.
Прогноз – 3:1
"Ницца" (Франция) – "Локомотив" (Москва, Россия)
Ницца. Стадион "Альянц Ривьера"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Иштван Ковач (Румыния)
Если на хорошее функциональное состояние "Спартака" есть основания надеяться, то у "железнодорожников" оно просто обязано быть оптимальным, как для этого времени года. Юрий Семин не то, что собаку, а целую свору сих животин съел на зимней подготовке своих команд, в том числе к еврокубкам. И не единожды триумфально выходил из отпуска.
Очень важно и то, что у лидеров РФПЛ, похоже, все в порядке с кадрами, в отличие от соперника, лишившегося нескольких основных исполнителей в обороне. В строй наконец-то вернулся даже Чорлука, и сегодня вполне может оказать в центре защиты "Локомотива". Все в порядке и с Ари, который полтора года тому назад дважды поражал ворота "орлят" в футболке "Краснодара". В общем, лучшие силы "красно-зеленых" готовы добывать результат.
"Ницца" шагает по нынешнему сезону откровенно нестабильно. В групповом турнире Лиги Европы подопечные Люсьена Фавра раскачивались на качелях: три победы и три поражения. Примерно то же самое происходит и во французском первенстве, где "Ницца" идет девятой и прямо сейчас угодила в яму с шипами, проиграв трижды кряду середнякам и аутсайдерам.
Короче говоря, бояться "Локомотиву" уж точно нечего, тем более что он в текущем розыгрыше ЛЕ еще не уступал в гостях. Конечно, в распоряжении у Фавра есть несколько сильных исполнителей во главе с Балотелли, которые, поймав кураж, могут быть крайне опасны. Однако, пожалуй, именно с такой эмоционально нестабильной командой подшефным Семина должно быть удобно играть. Ведь в первой части сезона "Локо" добивался успеха, скажем прямо, прежде всего за счет воли и характера, а также харизмы своего тренера. "Ницца" может дать слабину в любой момент, а уж "железнодорожники" сразу почуют это и воспользуются ошибками противника.
Разумеется, невозможно пройти мимо фигуры Неманьи Пейчиновича, ведь в 2014 году он переехал в Москву как раз с Лазурного берега, где отыграл четыре сезона за "орлят". Для хорвата этот матч будет особенным, чего он сам не скрывает. Остается надеяться, что это скажется на его игре положительным образом.
Ориентировочные составы
"Ницца": Бенитес, Марлон, Данте, Сарр, Ракине, Лис-Мелу, Сиприен, Сери, Сент-Максимен, Плеа, Балотелли.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Фернадеш, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.
Прогноз – 1:1
"Селтик" (Глазго, Шотландия) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
Глазго. Стадион "Селтик Парк"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Дамир Скомина (Словения)
И снова мы возвращаемся к вопросу зимней паузы. А что поделать, если для наших клубов он, скорее всего, всегда будет стоять остро?
С "Зенитом" же в этом плане ситуация самая тревожная. Роберто Манчини никогда не работал в подобных условиях, и очень сложно сказать, насколько хорошо ему удалось подготовить питерскую дружину ко второй части сезона. Тем более что в концовке первой дела у итальянского специалиста откровенно разладились, а во время перерыва он достаточно явно давал понять, что с удовольствием покинул бы "Зенит" ради сборной своей страны. В словах Манчини сквозило неудовольствие от работы в России, и его подопечные просто не могли этого не заметить. А такой настрой тренера способен повлиять и на настроение всего коллектива, причем далеко не в лучшую сторону.
Пожалуй, именно эти вещи и беспокоят больше всего накануне визита петербуржцев на Туманный Альбион, как и не самое лучшее состояние Бранислава Ивановича, который практически не тренировался с середины января из-за проблем с глазом. Опыт сербского защитника, очень долго игравшего в Британии, сегодня весьма пригодился бы "Зениту", ведь команде предстоит выдержать давление "Селтик Парк", трибуны коего способны подавить даже самого грозного соперника.
В целом же наша команда имеет все основания рассчитывать на успех. Давно прошли те времена, когда "кельты" были невероятно сильны в родных стенах. Вылетев в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, подшефные Брендана Роджерса по ходу дела проиграли все три домашних матча. Более того, если не учитывать поединки квалификации, "Селтик" не может победить на своей арене в одиннадцати кряду международных встречах, проиграв восемь из них.
При этом Роджерс стремится играть в атаку, и так глазвегианцы пытались действовать даже против ПСЖ с "Баварией", а, значит, "Зенит" нынешним вечером обязательно получит доступ к столь нужным ему свободным зонам. Ко всему прочему, шотландцы не могут рассчитывать на своего основного кипера Гордона и лучшего бомбардира "Селтика" в национальном первенстве Гриффитса.
Ориентировочные составы
"Селтик": Де Врис, Лустиг, Хендри, Айер, Браун, Куасси, Тирни, Форрест, Нтчам, Синклэйр, Дембеле.
"Зенит": Лунев, Жирков, Маммана, Мевля, Кришито, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Дриусси, Ригони, Кокорин.
Прогноз – 2:2
Фото: Spartakworld.ru, Риа Новости, Динамо Киев от Шурика, Евроспорт
Сергей Янков, Rusfootball.info
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