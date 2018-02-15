С Богом! Три российских клуба вступают в еврокубковую весну

Чего вы ждете от сегодняшних поединков наших клубов в ЛЕ?

Трех побед Трех ничьих Трех поражений Победы "Спартака" и двух ничьих Победы "Спартака" и двух поражений Победы "Спартака", ничьей "Локомотива", поражения "Зенита" Победы "Спартака", "ничьей "Зенита", поражения "Локомотива" Победы "Локомотива" и двух ничьих Победы "Локомотива" и двух поражений Победы "Локомотива", ничьей "Спартака" и поражения "Зенита" Победы "Локомотива", ничьей "Зенита" и поражения "Спартака" Победы "Зенита" и двух ничьих Победы "Зенита" и двух поражений Победы "Зенита", ничьей "Спартака" и поражения "Локомотива" Победы "Зенита", ничьей "Локомотива" и поражения "Спартака"



