Валерий Рейнгольд: выходить играть с зализанными волосами и так обос***ся...

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги первой игры "красно-белых" в 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3).- Провалили игру в обороне вчистую, - начал Рейнгольд. - В первую очередь, Ребров, Таски, Комбаров и Кутепов. Так в футбол нельзя играть, это Лига Европы, а не двор! Я смеялся сквозь слёзы, наблюдая за игрой команды в обороне. Кутепов, чему тебя учили в детской школе?! Нужно не сопровождать соперника, а встречать, так почему ты всё время сопровождаешь?! Ты регулярно привозишь моменты у своих ворот, так почему ты после этого ещё и улыбаешься?! Неприятно было смотреть на вальяжность молодого парня. Все его ошибки - следствие того, что он плохо читает игру.Просто безобразная оборона! Счёт 1:3 не соответствует игре, баски должны были забивать четвёртый, но простили. К атаке вопросов практически нет, но неважно выглядел Промес. Он что-то пытался сделать, но ничего не получалось, а стараний одного Адриано маловато.Все пропущенные голы "Спартак" привёз сам себе. Полным полно вопросов к команде. Хотелось бы спросить, чем футболисты занимались на сборах?! Где тактические задумки, почему персонально против соперников никто не играет?! Вопросов к обороне полно, кроме Ещенко, который что мог, то делал, грубо не ошибался. А вот перечисленные ранее футболисты вчистую провалили встречу, и Каррера им наверняка это во всех красках расскажет.На Лиге Европы "Спартак" может ставить крест, в Испании три гола они не забьют. Так что готовьтесь, ребята. В очередной раз болельщики не увидели характер команды, переломить ход игры никто не пытался. Я переживаю за клуб, "Спартак" - моя жизнь, но такая безвольная игра... это непозволительно! Одним словом - провал!Отсутствие Джикии? Можно говорить всё, что угодно. Какая разница кто играет?! На поле выходят игроки, профессионалы с контрактами и зарплатой, и каждый должен заниматься своей работой. Причём тут Джикия?! Конечно, его не хватало, но дело не в отсутствии одного футболиста. Где плоды работы на сборах?! Почему такие разрывы между линиями?! Почему футболисты вроде Кутепова в плохой форме?!"Спартак" - не детский сад, и если господин Кутепов не готов - подними руку и скажи тренеру, что не готов и игру провалишь, это будет честно по отношению к клубу. А выходить с зализанными волосами и так обос***ся - это тоже непорядок! Я просто был поражён его вальяжностью. Сложилось ощущение, что он сказал партнёрам: "Ребят, вы как хотите, а у меня как получится, так и сыграю". Такого не бывает! Или играй, или не играй. Футбол - это характер и полная самоотдача, за это можно простить всё. Но в такой мороз пришли на стадион 30 тысяч зрителей, а им просто плюнули в душу! Так не пойдёт, говорю это как ветеран "Спартака".