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Валерий Рейнгольд: выходить играть с зализанными волосами и так обос***ся...

Валерий Рейнгольд: выходить играть с зализанными волосами и так обос***ся...Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги первой игры "красно-белых" в 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3).

- Провалили игру в обороне вчистую, - начал Рейнгольд. - В первую очередь, Ребров, Таски, Комбаров и Кутепов. Так в футбол нельзя играть, это Лига Европы, а не двор! Я смеялся сквозь слёзы, наблюдая за игрой команды в обороне. Кутепов, чему тебя учили в детской школе?! Нужно не сопровождать соперника, а встречать, так почему ты всё время сопровождаешь?! Ты регулярно привозишь моменты у своих ворот, так почему ты после этого ещё и улыбаешься?! Неприятно было смотреть на вальяжность молодого парня. Все его ошибки - следствие того, что он плохо читает игру.

Просто безобразная оборона! Счёт 1:3 не соответствует игре, баски должны были забивать четвёртый, но простили. К атаке вопросов практически нет, но неважно выглядел Промес. Он что-то пытался сделать, но ничего не получалось, а стараний одного Адриано маловато.

Все пропущенные голы "Спартак" привёз сам себе. Полным полно вопросов к команде. Хотелось бы спросить, чем футболисты занимались на сборах?! Где тактические задумки, почему персонально против соперников никто не играет?! Вопросов к обороне полно, кроме Ещенко, который что мог, то делал, грубо не ошибался. А вот перечисленные ранее футболисты вчистую провалили встречу, и Каррера им наверняка это во всех красках расскажет.

На Лиге Европы "Спартак" может ставить крест, в Испании три гола они не забьют. Так что готовьтесь, ребята. В очередной раз болельщики не увидели характер команды, переломить ход игры никто не пытался. Я переживаю за клуб, "Спартак" - моя жизнь, но такая безвольная игра... это непозволительно! Одним словом - провал!

Отсутствие Джикии? Можно говорить всё, что угодно. Какая разница кто играет?! На поле выходят игроки, профессионалы с контрактами и зарплатой, и каждый должен заниматься своей работой. Причём тут Джикия?! Конечно, его не хватало, но дело не в отсутствии одного футболиста. Где плоды работы на сборах?! Почему такие разрывы между линиями?! Почему футболисты вроде Кутепова в плохой форме?!

"Спартак" - не детский сад, и если господин Кутепов не готов - подними руку и скажи тренеру, что не готов и игру провалишь, это будет честно по отношению к клубу. А выходить с зализанными волосами и так обос***ся - это тоже непорядок! Я просто был поражён его вальяжностью. Сложилось ощущение, что он сказал партнёрам: "Ребят, вы как хотите, а у меня как получится, так и сыграю". Такого не бывает! Или играй, или не играй. Футбол - это характер и полная самоотдача, за это можно простить всё. Но в такой мороз пришли на стадион 30 тысяч зрителей, а им просто плюнули в душу! Так не пойдёт, говорю это как ветеран "Спартака".
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 01:06
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7
(3)
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:37) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
он должен был сыграть хорошо, когда он и в основе не появляется.

Да хотя бы не провально,хорошо никто и не ждал
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Сегодня, 01:27) #
  • -3
  •  (3)

Отсутствие Джикии? Можно говорить всё, что угодно.

Ты и игроком куевым был. А Мой тезка, на месте Джикии - два привез. и иди ты... В тень, старче!


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Примерно так же как болото - болею за российские клубы в еврокубках
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:22) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
Цитата: Пивовед
чаще всего эмоции- достовернее и честнее сухой статистики..

ну скажи - специально сосредоточились на чемпионате. Ох, зря ты к нам сегодня с этими словами ввалился))

я- только спросил.
Локомотив приятно удивил результатом.
мы стараниями пары специалистов подняли вам настроение.
вы на радостях стали бесноваться на нашей ветке.
в любом случае- идите в жопу.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
чаще всего эмоции- достовернее и честнее сухой статистики..

ну скажи - специально сосредоточились на чемпионате. Ох, зря ты к нам сегодня с этими словами ввалился))
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, Кутя это вообще не уровень Спартака. Но на безрыбье и рак - рыба.
И с какой стати он должен был сыграть хорошо, когда он и в основе не появляется.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
чаще всего эмоции- достовернее и честнее сухой статистики..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:10) #
  • +3
  •  (5)
online

Молодец, дед, так их!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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