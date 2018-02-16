Клуб Акселя Витселя претендует на Андреса Иньесту

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" интересуется покупкой полузащитника "Барселоны" Андресом Иньестой. Китайский клуб предлагает испанцу годовой оклад в € 35 млн, информирует Sport.es.Напомним, Иньеста в октябре заключил с "Барселоной" пожизненный контракт, однако в нем есть опция, позволяющая ему перейти в другой клуб.